Exdirector de SLEP Atacama pide desafuero de exPresidente Boric: Lo denunció por injurias

Daslav Mihovilovic presentó la solicitud para que el exmandatario enfrente a la justicia, luego que presentara la acción legal por las críticas públicas que realizó Boric en su contra.

Sigue la polémica entre el exdirector suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic, y el expresidente Gabriel Boric.

Esto luego que Mihovilovic presentara una solicitud de desafuero ante los tribunales, con el objetivo de que el exjefe de Estado enfrente una querella por el delito de injurias graves con publicidad.

Según lo informado por Radio Biobío, la acción legal surge tras las declaraciones emitidas por Boric el pasado 29 de enero en Copiapó, cuando valoró 2que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada”.

Estos dichos se dieron en el marco de la polémica por una celebración de aniversario del servicio que incluyó el uso de una limusina, evento que el exmandatario criticó públicamente.

De acuerdo al libelo acusatorio, las expresiones del exgobernante constituyen un ataque personal “carente de sustento fáctico” que afectó la reputación y honra de Mihovilovic. La defensa del exdirector argumenta que, a diferencia de lo afirmado por Boric, su salida no fue una destitución, sino una renuncia voluntaria solicitada por el Ministerio de Educación.

Tras el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que ratificó que Boric goza de fuero en su calidad de expresidente, el proceso queda supeditado a que la justicia determine si existen antecedentes suficientes para despojarlo de dicha protección legal y dar inicio al procedimiento simplificado.