Excolaborador de Jadue acusa presiones de fiscal para perjudicar a exalcalde: “Me ofreció que si mentía podía salir en libertad”

Matías Muñoz, ex secretario ejecutivo de Achifarp, aseguró que fue presionado por la fiscal Giovanna Herrera para declarar contra el exalcalde de Recoleta.

Siguen las repercusiones por la investigación del denominado caso Farmacias, en el que se investigan delitos de corrupción vinculados a proveedores de farmacias municipales.

En este contexto, se dio a conocer una nueva declaración de uno de los excolaboradores del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien es uno de los principales imputados en la causa.

En una entrevista concedida a Radio Biobío, Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp, asegura que fue presionado por la fiscal Giovanna Herrera para emitir declaraciones que complicaran a Jadue.

Sobre este punto, Muñoz sostuvo que “cuando estuve preso y tuve que declarar ella literalmente me dijo ‘dígame que usted estuvo en una reunión con Jadue, que Best Quality le ofreció plata, le vendieron las mascarillas y que el que negoció fue Jadue’ y me ofreció a cambio salir en libertad. Yo declaré un 27 de septiembre y el 2 de octubre estaba afuera”.

Del mismo modo, señaló que “entonces lo que yo hice fue ir y decirle (…) que yo estuve en esa reunión, que él negoció y que pidió esa plata. Pero yo nunca estuve en esa reunión porque esa reunión no existió. No hubo negocio, no hubo cohecho. Las muestras de georeferenciación dicen que no estaban ahí, no hay pruebas, no hay cámaras de grabación”.

“Y me tocó mentir. Y yo lo declaro porque ella me dice literalmente ‘y no lo voy a imputar por ese cohecho, así que no se preocupe’. Me ofreció que si mentía podía salir en libertad. También quería que dijera que las platas del autopréstamo me las robé y se las pasé a Jadue, eso yo no lo hice”, sentenció el exfuncionario de Achifarp.