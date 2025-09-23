País gabriel boric

Excanciller Ignacio Walker afirma que “el gobierno de Boric es “respetado” en el mundo por ser consistente en materia internacional

23.09.2025 / 10:17

El exdiputado aseguró que “el gobierno de Boric tiene más prestigio afuera que dentro de Chile”.

El excanciller de Chile, Ignacio Walker abordó lo que será el último discurso del Presidente Gabriel Boric ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos.

A juicio del exdiputado, opositor al gobierno del frenteamplista, la consistencia que la administración Boric ha tenido en materia internacional le ha permitido obtener dicho reconocimiento.

“Se lo digo yo que soy una persona de oposición: este Gobierno es respetado, porque ha tenido consistencia en materia internacional”, afirmó en diálogo con Canal 24 Horas.

“Chile y el gobierno de Boric tiene más prestigio afuera que dentro de Chile. En la comunidad internacional Chile es un buen nombre”, agregó.

 

