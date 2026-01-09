Exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy fue condenado a 16 años de prisión por cohecho y fraude al fisco

Godoy también deberá pagar una multa de alrededor de $400 millones.

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua leyó la sentencia en contra del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, quien fue condenado como autor de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos.

Godoy fue condenado a 16 años de prisión y al pago de una multa que asciende a $400 millones.

En diciembre pasado, la exautoridad comunal fue declarado culpable por los ilícitos de cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos, por hechos que ocurrieron entre 2021 y 2023.