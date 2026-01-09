País rancagua

Exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy fue condenado a 16 años de prisión por cohecho y fraude al fisco

Por CNN Chile

09.01.2026 / 12:54

Godoy también deberá pagar una multa de alrededor de $400 millones.

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua leyó la sentencia en contra del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, quien fue condenado como autor de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos.

Godoy fue condenado a 16 años de prisión y al pago de una multa que asciende a $400 millones.

En diciembre pasado, la exautoridad comunal fue declarado culpable por los ilícitos de cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos, por hechos que ocurrieron entre 2021 y 2023.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

