Ex World Coin: Justicia ordena suspensión de recopilación biométrica en menores de edad

La justicia aceptó una media precautoria solicitada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contra de World, ex World Coin, y suspendió la recopilación de datos biométricos de menores de edad.

La empresa “deberá suspender de inmediato la promoción, recepción y comunicación de datos de información biométrica en menores de edad que no cuenten con el consentimiento de sus padres“, informó el ente fiscalizador.

La decisión se ampara en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual señala que “los Estados parte deberán adoptar todas las medidas administrativas para resguardar sus derechos e intereses”, argumentó el tribunal.

En concreto, la solicitud del Servicio se fundó tras fiscalizaciones en terreno donde constató que la empresa “no solicitaba información previa al acceso al servicio de escaneo. Específicamente, no se pudo verificar que pidiera documentación que permitiera verificar la identidad a los consumidores para efectos de acreditar su mayoría de edad“.

Por ello, se temía que algunas situaciones pudieran implicar una vulneración de los derechos de los consumidores, particularmente en menores de edad, “debido a la creación de una criptomoneda, una billetera digital y servicios de verificación de identidad basados en información biométrica”.

Adicionalmente, el Sernac ha presentado otras acciones en contra de las operaciones de ex World Coin en Chile.

Una de ellas es una denuncia ante el 1° Juzgado de Policía Local de Providencia -en tramitación-, respecto a irregularidades por parte de la empresa, como la “falta de información clara y previa sobre el tratamiento de datos personales, ausencia de mecanismos adecuados para resguardar la privacidad de las personas consumidoras, riesgos y falta de consentimiento informado, falta de transparencia y eventual uso indebido de los datos personales que contravienen las leyes nacionales de protección de datos, entre otras”.

En Chile rige la Ley de Datos Personales, que estipula que “las empresas, al momento de requerir información de las personas, deben indicar explícitamente cuál será su uso, evitándose utilizar para fines distintos a los requeridos”.