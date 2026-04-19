Valparaíso: PDI detiene a presunto responsable del incendio en el ex Teatro Pacífico

El siniestro, ocurrido en junio de 2025, encendió alarmas en la comunidad local por la magnitud de las llamas y la condición patrimonial del edificio afectado.

La Policía de Investigaciones detuvo al hombre sindicado como presunto responsable del incendio que en junio de 2025 afectó al ex Teatro Pacífico de Valparaíso.

El siniestro en el edificio, ubicado en Barrio Puerto, generó preocupación por el peligro para inmuebles vecinos y por el impacto en una zona con valor patrimonial.

El imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso y, según la investigación, arriesga formalización por incendio con peligro para las personas y daño a monumento nacional.

La captura fue concretada por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de Valparaíso, en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con lo informado, la investigación consideró peritajes en el sitio del suceso, empadronamientos y declaraciones de testigos, diligencias que permitieron reconstruir lo ocurrido e identificar al presunto responsable.

En esa misma línea, el subprefecto Jaime Quiroz señaló que “la extensa indagatoria llevada a cabo por funcionarios de esta brigada especializada se basó en diversas diligencias investigativas que permitieron la individualización y posterior detención del presunto autor del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico”.

¿Cómo fue el incendio en el ex Teatro Pacífico?

El incendio se registró el 6 de junio de 2025 y afectó al ex Teatro Pacífico, ubicado en el sector de avenida Errázuriz con San Martín.

En esa jornada, Bomberos de Valparaíso declaró alarma de incendio y desplegó a más de 100 voluntarios para contener las llamas en una estructura de gran tamaño y en estado de abandono.

Al momento del siniestro, distintos reportes daban cuenta de que el edificio se encontraba abandonado y era ocupado irregularmente.

La emergencia generó preocupación tanto por la magnitud del fuego como por la posibilidad de que se extendiera a construcciones cercanas.

El caso también adquirió relevancia por el emplazamiento del inmueble.

El Consejo de Monumentos Nacionales dejó constancia, en un acta posterior al siniestro, de que el ex Teatro Pacífico se ubica en la Zona Típica Área Histórica de Valparaíso, en calle San Martín N° 50, dentro de un sector especialmente sensible desde el punto de vista patrimonial.

En ese mismo documento, el organismo indicó que, tras el incendio, se levantaron antecedentes preliminares y se resolvió remitirlos a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.