El ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró que hay personas que “le han hecho mucho daño” a la forma en que se ha llevado la crisis sanitaria de COVID-19 en el país.

“Ha habido mucha mezquindad. Creo que hay personas que le han hecho mucho daño al manejo de esta pandemia, por sacar pequeños réditos políticos”, dijo a La Tercera.

En la misma línea, indicó que “se nos trató de antidemocráticos cuando planteamos la posibilidad de que el plebiscito no se iba a poder realizar en abril. O cuando nosotros queríamos posponer la cuarentena y los alcaldes querían la cuarentena total en el país no habiendo vacunado a la población ni siquiera por influenza”.

“Si nosotros hubiésemos seguido al pie de la letra esas recomendaciones, estaríamos en graves problemas“, expresó.

Junto a esto, cuestionó que “hay personas que se han aprovechado de esta situación, no han actuado con la responsabilidad del cargo que tienen, ya sea cargo público, privado o gremial“.

“Ninguna ilegalidad”

Sobre las acusaciones de no pago por parte de distintos proveedores de residencias sanitarias o de insumos, Zúñiga indicó que “teníamos que cumplir lo que decía el estatuto administrativo, es decir, que todas las compras superiores sobre un determinado monto deben pasar por una toma de razón de Contraloría“.

Y precisó que “por lo tanto, que no se haya pagado algo es porque no ha habido toma de razón del documento. No hay ninguna ilegalidad, todo lo contrario. Una ilegalidad hubiese ocurrido si se hubiese pagado algo sin el visto bueno de Contraloría”.

Cuarentenas

El ex subsecretario también se refirió al presente de la pandemia en el país, la que suma 623.101 contagios totales y en el balance realizado por el Ministerio de Salud el martes se informaron de 4.257 nuevos casos.

Ante este panorama, sostuvo que las cuarentenas no serían la mejor medida. “Por la información que uno va recabando, creo que las cuarentenas son más dañinas versus los años de vida perdidos por las patologías no atendidas. La experiencia en otros países ya nos ha dado algunas luces acerca de cuáles son las estrategias más convenientes y pareciera ser que las cuarentenas no logran lo esperado”.

“¿Quién explica lo que sucedió en Magallanes? Estuvieron en cuarentena desde el 15 de agosto y resulta que hasta el día de hoy siguen teniendo una alta tasa de casos activos. Al no respetarse la medida, deja de ser útil“, sostuvo.

Finalmente, concluyó que “el problema es que no hemos logrado como sociedad, y esto no es solamente atribuible a las autoridades, transmitir correctamente el mensaje acerca del bien común. Si nosotros actuamos responsablemente de forma individual, estamos ayudando al bien común”.