En una entrevista para La Red, el ex secretario general del movimiento “Patria y Libertad”, Roberto Thieme, habló acerca de las elecciones presidenciales y manifestó su punto de vista respecto a la dictadura, la actual situación del país, la Convención Constitucional, José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Cabe destacar que Thieme formó parte de quienes promovieron el golpe de Estado de Augusto Pinochet para quitar del poder mediante la fuerza al ex presidente Salvador Allende. El ex líder fingió su muerte para que, luego de volar a Colonia Dignidad, organice un fuerte desde Argentina, desde donde movió los hilos a favor del fallecido ex general.

“Esta es mi pesadilla, ha sido mi tortura durante 50 años, pero la tengo que asumir y la entiendo”, reconoce desde Argentina sobre su rol en la dictadura y confeso:”Soy el primero en reconocer mi error e ignorancia política histórica del proceso chileno y si viviera todo eso de nuevo estaría apoyando a Allende”.

Convención constitucional y elecciones presidenciales

Thieme dijo a La Red apoyar “1oo% a la Convención Constituyente”, aunque proyectó que “va a seguir siendo saboteada por el Gobierno, los poderes fácticos y hasta por las casta política corrupta (…), que no quiere soltar la teta”.

En cuanto a su percepción sobre la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el ex dirigente sostuvo que el diputado le “da esperanzas con lo que viene” y espera que “pueda dar vuelta la correlación de fuerzas que está contrario a nueva Constitución y a un cambio de fondo en Chile”.

Asimismo, señaló tener “la convicción absoluta de que Boric va a ser la primera mayoría“ y comprometió su voto para él.

En cuanto a José Antonio Kast, “al ser de la UDI” lo catalogó como un “sostenedor del modelo neoliberal impuesto por la dictadura”, que cuenta con el apoyo del empresariado, poder militar y “hasta la iglesia católica”.

Al cierre, no vaciló en declarar que el líder del Partido Republicano “es un pinochetista renovado, pero que sigue el libreto de la dictadura en lo económico, político, social, en lo cultural y en lo racial, porque es un racista“.

En esa línea, lo describió como un “criptofascista”, que “podría ser un pariente cercano de Bolsonaro o del neofascismo de Vox en España”.