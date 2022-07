La ex jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Ministerio de Salud, Cecilia Gónzalez, reveló que mientras se encontraba de vacaciones fue reemplazada en su cargo, antes de hacer entrega del mismo.

Gónzalez llegó a la jefatura del PNI a medidos de 2017, cargo que ocupó hasta el 30 de junio y estuvo a cargo de la exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19.

“A pesar de lo que el presidente dijo, incluso en su discurso, que los técnicos no se iban a mover, el PNI tomó una relevancia tan grande, es tan estratégico que se abrió la posibilidad de llevar a alguien de confianza y con afinidad política. Cuando uno cumple 60 años puede postular a un incentivo al retiro y yo lo había hecho el año anterior, en 2020, y también se puede rechazar si uno lo gana”, denunció a La Tercera.

En esa línea, explicó que ganó el incentivo al retiro, “pero a principios del 2021 lo rechacé y el año pasado en octubre me lo volví a ganar y no lo rechacé en ese entonces porque pensé que había muchas cosas por hacer en el PNI, yo estaba bastante convencida que iba a continuar, pero tenía esta intuición que por lo estratégico que es el departamento, quizás me sacaban”.

La médica señaló que en marzo tuvo una reunión con el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, pero que esta no terminó del todo bien, ya que “nos dijo que no dábamos el ancho”.

En ese sentido, agregó que: “En otra ocasión, una persona del gabinete del subsecretario me dijo que iba a ser un enlace entre nuestro departamento y el subsecretario para crear confianza. El mensaje de esa decisión es que no había confianza en nuestra labor, y también las autoridades tienen derecho a poner a las personas que le parece más adecuada, ya sea por confianza política o técnica”.

González explicó que esta falta de confianza se generó por un embarque de jeringas destinadas para la administración de la vacuna Moderna, el que se retrasó por el cierre del puerto de Shangái en China.

“Ahí nos llama Cuadrado y nos dice cómo es posible, cómo no tenemos un plan B y que no dábamos el ancho. En ese momento yo le dije: qué pena que no conociera el proceso, quizás ahí estuvo mi error”, contó.

Asimismo, relató que se tomó vacaciones en mayo pasado, luego de saber que habría un enlace con María Paz Bertoglia, epidemióloga y presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología.

“Le dije a mi jefe que no necesitaba un intermediario y que en esas condiciones no necesitaba seguir. Ahí me tomé mis vacaciones y a la vuelta iba a regresar a mi oficina para hacer una entrega formal de mi cargo y después me iba a acoger al retiro anticipado. Estando de vacaciones me enteré que mi oficina estaba ocupada y que había llegado alguien”, detalló.

Sobre lo mismo, manifestó que: “Cuando volví hablé con mi jefe y le dije que en estas condiciones yo no iba a volver, porque ya no tenía oficina y no me iba a sentar en cualquier lugar si yo era la jefa. Yo hasta el 30 de junio era la jefa oficial. Yo le pedí a mi jefe hacer una entrega con mi equipo, una entrega formal de mi cargo. La hice el 17 de junio con todo el equipo, y también estaba María Paz. Hice la entrega 15 días antes, pero yo era jefa hasta el jueves pasado. No sé cuál fue la figura en la que la pusieron a ella, me imagino que fue a contrato honorario, pero no sé”.

Consultada sobre si su salida fue por motivos políticos, González aseveró que: “Llegué al Minsal en 2012 como asesora, después a finales de 2017 asumí como jefa de departamento. Yo estuve 10 años en el Minsal y nunca se cuestionó mi gestión, por eso yo creo que fue más bien político, para tener alguien de confianza política en un cargo de un departamento que es estratégico”.