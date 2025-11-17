Evópoli afirma que cumple con el umbral que “permite la continuidad del partido” y anuncia que acudirá al Tricel

La colectividad señaló que cumple con la “condición legal que permite la continuidad del partido”. En ese contexto, anunciaron que acudirán al Tricel para que se pronuncie “conforme a lo dispuesto por la ley”.

Durante este lunes, Evópoli se refirió a las noticias que han circulado respecto al riesgo de continuidad legal del partido al no alcanzar el umbral mínimo que exige la normativa.

En ese contexto, la directiva nacional abordó la situación tras las elecciones parlamentarias: “El resultado electoral fue adverso y nos obliga a una reflexión profunda sobre nuestro proyecto político. Dicho reconocimiento, sin embargo, no implica la disolución inmediata del partido ni la pérdida automática de nuestra personalidad jurídica”.

Cabe recordar que la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece que un partido mantiene su vigencia si cumple con uno de dos criterios: alcanzar el umbral del 5% en la elección de diputados, o bien contar con al menos cuatro parlamentarios electos —diputados o senadores—, distribuidos en dos o más regiones del país.

“Evópoli cumple con este segundo requisito. Nuestra colectividad cuenta con:

● Dos diputados electos: Tomás Kast (La Araucanía) y Jorge Guzmán (Maule).

● Dos senadores elegidos en 2021: Luciano Cruz-Coke (Región Metropolitana) y Sebastián Keitel (Biobío), cuyos mandatos se extienden hasta 2030”, plantearon.

La colectividad afirmó que esto significa que, tras los comicios, poseen cuatro parlamentarios electos provenientes de cuatro regiones distintas, “cumpliendo así con la condición legal que permite la continuidad del partido”.

“Para despejar cualquier interpretación distinta, y siguiendo la institucionalidad republicana que siempre hemos defendido, acudiremos al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), quien deberá pronunciarse formalmente sobre esta materia conforme a lo dispuesto por la ley”, detallaron.