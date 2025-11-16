Evelyn Matthei tras votar: Dijo estar confiada en que la ciudadanía optará por alguien que “no esté tan politizado”

Tras sufragar en Providencia, la exalcaldesa sostuvo que “necesitamos que las cosas funcionen, y funcionen bien, no tanta pelea”.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio un punto de prensa tras votar en el Instituto Profesional DUOC de la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana.

La otrora alcaldesa partió señalando que cree que las personas votarán por alguien que no esté tan “politizado”: “Necesitamos que las cosas funcionen, y funcionen bien, no tanta pelea”.

“Acá fui alcaldesa, estoy con varios alcaldes, y uno se da cuenta de que los problemas cotidianos de las personas no son tan ideológicos, sino que es hacer que las cosas funcionen y funcionen bien. Eso es lo que necesitamos en Chile”, agregó.

Luego, se mostró confiada en que pasará a segunda vuelta. “Estoy confiada en que vamos a pasar, porque nuestra campaña ha reflejado eso, concentrarnos en los problemas de los chilenos y chilenas y no en tanta política”, sostuvo.

“Tenemos equipos espectaculares, tenemos planificado lo que vamos a hacer desde el primer día. De hecho, la primera noche, el 11 de marzo, voy a estar en la frontera de Arica y una semana después voy a estar en Colchane viendo cómo sellamos nuestra frontera y vamos a preocuparnos de la seguridad en la ciudad y zonas rurales”, añadió.

Cabe recordar que un total de 15,7 millones de chilenos y chilenas están llamados este domingo a las urnas para sufragar en unas presidenciales y legislativas que por vez primera se realizan con voto obligatorio para todo el censo.