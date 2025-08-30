Matthei afirma que “al principio” de un gobierno suyo dispondría de “ayuda” de las FFAA en resguardo fronterizo

La candidata presidencial afirmó que ante la falta de policías "vamos a tener que tener la ayuda" de las Fuerzas Armadas en las labores de resguardo de frontera. Por otro lado, comentó que el Sence "no sirve para nada", a propósito de un estudio que realizaron cuando estuvo a cargo del Ministerio del Trabajo.

La candidata presidencial Evelyn Matthei concluyó su gira por el extremo sur del país, pasando Torres del Paine, Puerto Natales y Punta Arenas.

Allí la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas conversó con El Pingüino sobre lo que propone si llega a La Moneda.

Abordando distintas problemáticas de Magallanes en general, Matthei fue consultada sobre el resguardo de la frontera chilena, adelantando que ante la falta de policías sumaría a las Fuerzas Armadas a dichas labores.

“Al principio vamos a tener que tener ayuda de las Fuerzas Armadas. Nos faltan 35 mil carabineros, nos falta gente de la PDI (…) Por lo tanto, al principio tenemos que involucrar a las Fuerzas Armadas en el cuidado de las fronteras”, aseguró.

También se le preguntó a la exalcaldesa sobre cómo impulsar medidas como esa sin mayorías parlamentarias, la candidata recordó los años a cargo del municipio de Providencia, ser exministra y haber sido parlamentaria y también destacó que sus equipos conocen de gestión pública, mencionando al bloque que la respalda.

“Imagínate lo que fue reconstruir Chile tras el terremoto. Armar toda esa red de tratamiento y prevención del covid. O sea, tenemos gente muy buena. Y eso significa que vamos a hacer un gobierno muy práctico, nada de ideologías acá”, adelantó Matthei.

En ese sentido, mencionó el debate actual sobre la reforma de pensiones y la medida que propone José Antonio Kast para modificar lo que se conoce como el “préstamo al Estado”, correspondiente a 1,5 puntos porcentuales de la cotización, criticando que luego de lo que demoró “un extremo lo quiere desarmar y el otro extremo lo quiere desarmar”. “Vamos arreglando los problemas que nos queden y no desarmemos los que ya arreglamos”, añadió.

Sence “no sirve para nada”

Recordando lo que fue su paso por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social entre 2011 y 2013, Matthei compartió que en una ocasión realizaron un estudio para determinar “cuánto servía” el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence): “No sirve para nada. Expertos de todos los sectores políticos miraron si a lostrabajadores les iba mejor después de un curso Sence o no. No les va nada mejor”.

Tras ello, propuso reutilizar el dinero destinado al Sence hoy para hacer, por ejemplo, más liceos técnicos o por ejemplo generar becas para técnicos profesionales para viajar al extranjero.