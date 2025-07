Matthei endurece ofensiva contra Republicanos por “campaña sucia”: “¿Vamos a aceptar que un grupo de matones haga política así?”

Desde Paine, la candidata presidencial de Chile Vamos anunció que evalúa presentar una querella contra quienes estén detrás de lo que calificó como una campaña “inmoral” y “asquerosa” en redes sociales. Aunque no nombró directamente a Republicanos, volvió a apuntar al partido liderado por Kast como responsable del hostigamiento.

La mañana de este lunes, la candidata presidencial Evelyn Matthei profundizó en su denuncia contra lo que considera una “campaña sucia” en redes sociales que la ha tenido como blanco principal.

Según advirtió, evalúa presentar una querella por infracción a las normas de asociación ilícita y a la reciente ley de redes sociales. “Vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera? ¿Vamos a aceptar que destruyan candidaturas con mentiras?”, se preguntó Matthei frente a la prensa en una pauta en la comuna de Paine, a propósito de la conmemoración del Día del Campesino.

Aunque aseguró que aún no ha hablado con su abogado, afirmó que no descarta acciones judiciales: “La razón por la cual yo no voy a cejar en este tema es porque realmente nos estamos jugando la forma en que entendemos la democracia”.

Matthei reiteró que el hostigamiento que denuncia no es nuevo, mencionando otros casos como Sebastián Sichel, Felipe Alessandri, Juan Sutil, Teresa Marinovic y Alberto Mayol.

“El día de mañana lo pueden hacer en contra de un periodista que haga preguntas incómodas, o un juez que falle de una manera que no les gusta”, advirtió.

Consultada por la prensa, aseguró que este no es un tema político sino de principios: “Lo primero que hay que ver es si realmente somos capaces de cuidar la democracia, o si vamos a tratarnos en la democracia como matones, donde se sonríe en la foto y se cuchilla por la espalda”.

Respecto a la posibilidad de respaldar a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta, fue tajante: “Es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y te acuchilla por la espalda”.

Más temprano, en entrevista con Radio Infinita, Matthei había afirmado que “los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir”. Y a través de su cuenta en X, reforzó: “Denunciaremos esta campaña orquestada. No permitiremos que arruinen el futuro de Chile”: