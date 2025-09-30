Evelyn Matthei por Ley de Presupuesto 2026: “Aumenta la deuda y deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno”

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió al último proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Presidente Gabriel Boric. Desde su análisis, señaló que "deja más deuda en salud y vivienda".

El Presidente Gabriel Boric presentó su último proyecto de Ley de Presupuesto 2026, con foco en salud, pensiones y vivienda. En el marco de la carrera presidencial, los candidatos entregaron sus impresiones sobre la propuesta del jefe de Estado.

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó que el Gobierno “deja más deuda en salud y vivienda, sin recursos para el futuro y con balances con errores masivos”.

Desde su perspectiva, calificó el proyecto como “irresponsable: aumenta la deuda y deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno”.

Además, sostuvo que el jefe de Estado “perdió su última oportunidad de corregir el rumbo” y anunció que presentará propuestas en la arista económica.

El Gobierno gastó los ahorros de los chilenos sin crisis mediante. Deja más deuda en salud y vivienda, sin recursos para el futuro y con balances con errores masivos. El Presupuesto 2026 es irresponsable: aumenta la deuda, deja sin recursos de libre disposición al próximo… — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 1, 2025

En concreto, la iniciativa presentada por el Ejecutivo prevé un aumento del 5,6% en los recursos para Salud entre 2025 y 2026, con una mayor inversión en el GES. Además, se proyecta financiar más de 115.000 cirugías para reducir la lista de espera.

En materia habitacional, el presupuesto de Vivienda crecerá más de un 37%, lo que, según indicó el mandatario, permitirá cumplir con la construcción de más de 260.000 viviendas. Asimismo, se contempla un incremento del 7,6% en los recursos para Vivienda entre 2025 y 2026.

🏥 En #CadenaNacional el Presidente Gabriel Boric presenta el #Presupuesto2026 en salud. Con responsabilidad social y fiscal, avanzamos para que los beneficio que mejoran la calidad de vida de las familias de Chile sean permanentes. pic.twitter.com/X88UpkW4Gm — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 1, 2025

🏘️ En #CadenaNacional el Presidente Gabriel Boric entrega los detalles del #Presupuesto2026 para vivienda, que fue ingresado hoy al Congreso Nacional. Avanzamos en consolidar los avances por mayor calidad de vida para los chilenos y chilenas. pic.twitter.com/xbq0KKCbJr — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 1, 2025

Otras reacciones

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó que, si el presupuesto en salud aumentó en un 30%, “¿por qué no hay recursos para pagar los insumos en los hospitales ni a los proveedores del sistema?”.

Viendo el discurso del Presidente me asalta una duda: si aumentó el presupuesto de salud en 30%, entonces por que carajos no hay plata para pagar los insumos en los hospitales o a los proveedores privados del sistema? Que pasó con la plata señor Presidente? pic.twitter.com/2Yw7TQs8PW — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) October 1, 2025

