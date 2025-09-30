País Presupuesto 2026

Evelyn Matthei por Ley de Presupuesto 2026: “Aumenta la deuda y deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno”

Por Polet Herrera

30.09.2025 / 23:23

{alt}

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió al último proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Presidente Gabriel Boric. Desde su análisis, señaló que "deja más deuda en salud y vivienda".

El Presidente Gabriel Boric presentó su último proyecto de Ley de Presupuesto 2026, con foco en salud, pensiones y vivienda. En el marco de la carrera presidencial, los candidatos entregaron sus impresiones sobre la propuesta del jefe de Estado.

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó que el Gobierno “deja más deuda en salud y vivienda, sin recursos para el futuro y con balances con errores masivos”.

Desde su perspectiva, calificó el proyecto como “irresponsable: aumenta la deuda y deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno”.

Además, sostuvo que el jefe de Estado “perdió su última oportunidad de corregir el rumbo” y anunció que presentará propuestas en la arista económica.

En concreto, la iniciativa presentada por el Ejecutivo prevé un aumento del 5,6% en los recursos para Salud entre 2025 y 2026, con una mayor inversión en el GES. Además, se proyecta financiar más de 115.000 cirugías para reducir la lista de espera.

En materia habitacional, el presupuesto de Vivienda crecerá más de un 37%, lo que, según indicó el mandatario, permitirá cumplir con la construcción de más de 260.000 viviendas. Asimismo, se contempla un incremento del 7,6% en los recursos para Vivienda entre 2025 y 2026.

Otras reacciones

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó que, si el presupuesto en salud aumentó en un 30%, “¿por qué no hay recursos para pagar los insumos en los hospitales ni a los proveedores del sistema?”.

Mira quí la cadena nacional del Presidente Gabriel Boric

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País Kast responde a Boric tras alusión en cadena nacional por Presupuesto: "Vamos a recortar sin afectar beneficios sociales"
Vocera del comando de Jara sobre Presupuesto 2026: "Vamos a dialogar con el Gobierno para que se incluyan recursos de libre disposición"
Evelyn Matthei por Ley de Presupuesto 2026: "Aumenta la deuda y deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno”
Presidente Gabriel Boric presenta Ley de Presupuesto 2026: Estos son los datos claves
Donald Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza
"Claro que es corrupción": Milton Juica cuestiona que la Suprema no haya removido a Ulloa, ya que los cargos eran "gravísimos"