Evelyn Matthei: “No sé si Michelle Bachelet quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder”

La exalcaldesa de Providencia recordó las elecciones presidenciales de 2013, cuando perdió frente a Bachelet. “Me tuve que hacer cargo de una candidatura que nadie quería”, dijo.

Este domingo, Evelyn Matthei abordó una eventual carrera contra Michelle Bachelet en las presidenciales, afirmando que la exmandataria “no sé si quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder”.

¿Qué dijo Matthei?

En conversación con La Tercera, la candidata presidencial de la UDI y RN partió recordando las presidenciales de 2013, donde perdió a manos de Michelle Bachelet, quien recibió un 62,17% de los votos, frente a su 37,83%.

“No me vengan con eso. Me tuve que hacer cargo de una candidatura que nadie quería, porque se habían caído dos o tres candidatos. Entonces, no me vengan a decir a mí que yo perdí esa elección”, sostuvo.

En esta línea, recalcó que asumió la candidatura “cuando nadie más quería, sabiendo que iba a perder (…). No sé si Michelle Bachelet quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder”.

Consultada sobre la posibilidad de competir con la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, fue tajante: “No hablaré de cómo veo la competencia, porque tengo que competir con el que me toque. Con la que me toque”.

Las polémicas primarias

La exalcaldesa de Providencia también conversó sobre la posibilidad de realizar primarias amplias de la derecha, pese a la rotunda negativa manifestada tanto por José Antonio Kast como por Johannes Kaiser.

“Voy a hacer el llamado una y otra, y otra, y otra vez. Yo no voy a ser quien divida a la derecha de ninguna manera. Ahí veremos cómo nos vamos poniendo de acuerdo, ¿Cuándo se ve? No lo sé. ¿En qué minuto se va a intentar? Lo veremos, puede ser antes o puede ser después”, afirmó.

Sobre primarias entre Rodolfo Carter y Ximena Rincón, menciono que “estos son temas que se deciden entre los partidos, que tiene que ver también qué es lo que está pasando en el resto del país (…). Estoy siempre dispuesta a todo, uno no puede estar poniendo reglas acá, pero sí lo que hay que ver es si conviene o no”.