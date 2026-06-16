Evelyn Matthei firmó carta apoyando candidatura de la exministra Macarena Lobos a la secretaría del Senado

A través de una carta titulada “El valor de las trayectorias”, publicada en El Mercurio este martes, la excandidata presidencial Evelyn Matthei entregó su respaldo a Macarena Lobos en medio de su postulación a la secretaría del Senado.

La misiva también fue firmada por otras mujeres del acontecer nacional, como Carmen Frei, Carmen Gloria Aravena, Paz Zárate, Lily Pérez, Andrea Repetto, Carmen Gloria Valladares, Carolina Goic, María José Zaldívar, Cecilia Cifuentes, Macarena Letelier, Stephany Griffith Jones y Jeannette Von Wolfersdorff.

En caso de ser designada, la exministra de la Segpres durante el gobierno de Gabriel Boric sería la primera mujer en ejercer el cargo, situación que “constituiría un hito relevante para la institución y para el país, que sería profundamente valorado”, destacaron.

Es la segunda vez que Lobos postula al puesto, obteniendo una vez más “la más alta calificación en el proceso de evaluación, antecedente que da cuenta de sus méritos profesionales y de la confianza que genera su trayectoria”.

“Quienes suscribimos esta carta, mujeres provenientes de distintos ámbitos del servicio público, la academia y el sector privado, queremos expresar nuestro respaldo a la postulación de Macarena Lobos Palacios para el cargo de secretaria general del Senado”, expresaron las 13 mujeres.

Asimismo, destacaron que durante su carrera, Lobos ha ejercido funciones de alta responsabilidad en distintos gobiernos y entidades, “consolidando una credibilidad técnica y amplia experiencia en gestión pública, que han sido transversalmente reconocidas”.

Y añadieron: “Hemos conocido de cerca su trabajo y destacamos su apego irrestricto a la institucionalidad, su conducta ética y transparente, así como su capacidad de actuar con imparcialidad y facilitar acuerdos basados en criterios técnicos y en el interés público“.

Esta es la segunda ocasión en que postula a este cargo, y nuevamente ha obtenido la más alta calificación en el proceso de evaluación, antecedente que da cuenta de sus méritos profesionales y de la confianza que genera su trayectoria.