“No hay quién lo financie”: Matthei contestó que “no hay cómo hacer” propuesta de Kast en pensiones

La candidata presidencial se refirió a la propuesta "Chao préstamo" del abanderado republicano, que busca terminar con uno de los puntos de la última reforma previsional alcanzada a inicios de 2025.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también tuvo cuestionamientos respecto a la idea de José Antonio Kast de eliminar el préstamo de la reforma previsional, propuesta contemplada en el programa de su candidatura a la presidencia.

Lo planteado por el abanderado del Partido Republicano tiene relación con lo que implementó la reforma previsional aprobada en enero de este año y que introdujo una cotización adicional con cargo al empleador. De los 8,5 puntos porcentuales en que queda, un 1,5 van como “préstamo al Estado”. Esto es lo que Kast plantea eliminar.

En específico, el punto siete del programa del republicano, titulado “Chao préstamo”, señala que buscan terminar con el “préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, para lo cual lo sustituiremos por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado”.

“Con todo respeto, no hay cómo hacerlo”, respondió este lunes Matthei. “El millón de empleos sí se puede crear; eso no hay quién lo financie”, agregó la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, haciendo mención a su propia propuesta que estuvo presentando esta jornada.

“Fuiste el padre intelectual”

El excandidato presidencial Ignacio Briones también apuntó que al mismo tiempo en que se presenta esta propuesta por parte del candidato republicano, se suma a su equipo Bernardo Fontaine, quien fue uno de los que impulsó la idea del denominado préstamo.

“Las vueltas de la vida. Bernardo Fontaine, fuiste el padre intelectual de la idea del préstamo como forma de destrabar reforma, y hoy lo criticas“, criticó el también exministro.