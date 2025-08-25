"Fuiste el padre intelectual y ahora...": Briones arremete contra Fontaine por propuesta de Kast en pensiones

El exministro de Hacienda durante el último gobierno de Sebastián Piñera enrostró a Bernardo Fontaine que él ideó el préstamo al Estado que el programa de Kast busca erradicar.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuestionó al refuerzo del equipo de José Antonio Kast, Bernardo Fontaine, quien este lunes se sumó oficialmente a su campaña presidencial.

La disputa se produjo luego que el propio Fontaine haya propuesto -en medio del debate de la reforma previsional- que un 1% de la cotización adicional se prestara al Estado para financiar el aumento de pensiones de los actuales jubilados, pero con garantía de devolución.

Sin embargo, el programa de Kast apunta a terminar con dicho préstamo y reemplazarlo por una inversión en instrumentos financieros de mercado.

Al respecto, Briones ocupó su cuenta de X -antes conocida como Twitter- para compartir publicaciones de prensa donde aparecía Fontaine con su propuesta del préstamo.

“Las vueltas de la vida. Bernardo Fontaine, fuiste el padre intelectual de la idea del préstamo como forma de destrabar reforma, y hoy lo criticas“, comenzó señalando el exsecretario de Estado.

En esa misma línea, le recordó que “por si fuera poco, proponías un bono que pagara apenas UF +1%, mucho menos que la tasa de mercado (hoy UF+ 2,5%) que se aprobó”.