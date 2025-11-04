Evelyn Matthei asegura que “un niño extranjero ilegal tiene prioridad por sobre un niño chileno en la Junji”

En el debate de la ARCHI, la candidata dijo que esto es una "señal para que más gente siga llegando" a Chile.

“Cada beneficio que se le da a un migrante irregular, lo que hace es dar la señal para que más gente siga llegando”.

Con esas palabras, Evelyn Matthei se refirió a las razones que habrían provocado la llegada de migrantes irregulares a Chile.

En el debate presidencial de la ARCHI, la candidata presidencial afirmó que “nosotros tenemos que parar” una “migración ilegal y descontrolada”.

“Por ejemplo, a veces se les dan casa, se le da prioridad a los niños inmigrantes, incluso irregulares, para entrar a la Junji. A mí me parece que eso no debe ser, nosotros tenemos que dar la señal clara”, dijo.

Consultada en ese sentido si no otorgaría atención medica a un niño extranjero en situación irregular, respondió: “Eso es obvio, nunca lo he negado. Yo nunca he dicho que no le vamos a dar educación ni que no le vamos a dar salud, eso es como un derecho humano básico”.

“Nunca jamás lo diría, pero lo que sí no pueden tener prioridad por sobre los chilenos, porque en este momento un niño extranjero ilegal tiene prioridad por sobre un niño chileno en la Junji y eso no”, añadió.

Cuando se le preguntó si otorgaría beneficios en igualdad de condiciones, se negó tajantemente.

“Primero los chilenos. Quiero ser súper clara, primero los chilenos”, aseguró.