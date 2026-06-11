Evacúan sectores del campus de la Usach por procedimiento preventivo

Durante la tarde de este jueves se desarrolla un procedimiento en distintos sectores del campus de la Universidad de Santiago (Usach).

Según informó la casa de estudios, hasta el momento se está llevando a cabo un procedimiento de carácter preventivo, en coordinación con distintos organismos especializados.

“Como medida de resguardo y con el propósito de proteger la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad universitaria, se solicita evacuar el campus de manera inmediata, ordenada y tranquila, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de seguridad institucional y de los equipos dispuestos para este procedimiento”, señaló.

Además, detalló que personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se encuentra colaborando en las labores de revisión que se desarrollan en el campus.

En ese contexto, la universidad llamó a reportar de inmediato al personal de seguridad la presencia de cualquier elemento fuera de lugar y pidió “no reingresar al campus hasta que la Universidad comunique oficialmente el término de esta medida”.

“La protección de nuestra comunidad constituye una prioridad institucional. Por ello, hemos adoptado esta medida preventiva mientras se desarrollan las labores correspondientes”, enfatizó.