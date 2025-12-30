País senapred

Evacuaron dependencias de Senapred tras activación de alarma

Por CNN Chile

30.12.2025 / 10:25

La situación ocurrió mientras las autoridades estaban dando cuenta de los incendios forestales en el país y el evento de altas temperaturas proyectado para esta semana. 

Este martes fue evacuado el edificio del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ubicado en Avenida Beauchef 1671, Santiago, debido a la activación de una alarma de humo.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián señaló que “los sensores en general no se activan por fallas, tiene que haber habido una situación que lo generó”.

De todos modos, aclaró que aún no se tiene información sobre qué ocurrió exactamente.

El momento de la evacuación

