Evacuaron dependencias de Senapred tras activación de alarma

Este martes fue evacuado el edificio del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ubicado en Avenida Beauchef 1671, Santiago, debido a la activación de una alarma de humo.

La situación ocurrió mientras las autoridades estaban dando cuenta en un punto de prensa de los incendios forestales en el país y el evento de altas temperaturas proyectado para esta semana.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián señaló que “los sensores en general no se activan por fallas, tiene que haber habido una situación que lo generó”.

De todos modos, aclaró que aún no se tiene información sobre qué ocurrió exactamente.

El momento de la evacuación