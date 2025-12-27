Evacuación por incendio forestal en Pudahuel: Senapred activó alerta SAE para cuatro sectores

La emergencia movilizó recursos de combate y apoyo aéreo en el sector Laguna Carén, mientras se pidió evacuar zonas cercanas mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Un incendio forestal registrado la tarde de este sábado 27 de diciembre en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, motivó la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Ello, para solicitar la evacuación preventiva de cuatro sectores cercanos al siniestro.

A través de un mensaje en X, Senapred informó: “¡ATENCIÓN! Por incendio forestal #SENAPRED solicita evacuar sectores Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado, en la comuna de #Pudahuel, Región Metropolitana”.

Indicó, además, que se activó la mensajería SAE para reforzar el proceso en terreno y recordando “actuar con calma” y considerar a las mascotas durante la evacuación.

EN COMBATE Incendio LAGUNA CAREN

Región Metropolitana, Comuna de Pudahuel.

📍Superficie preliminar:

Al momento 4 ha afectadas.

📍Recursos: 2 brigadas, 1 maquinaria pesada, 1 helicóptero y Bomberos de Quinta Normal. pic.twitter.com/uKngNSdOan — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 27, 2025

Sectores con solicitud de evacuación (SAE)

Amapolas

Laguna Carén

Villa Couso

Camino Noviciado

De acuerdo con información basada en reportes operativos, el incendio identificado en Laguna Carén mantenía una superficie preliminar afectada de 4 hectáreas.

El despliegue de brigadas ha incluido maquinaria pesada y apoyo aéreo, además de trabajo de Bomberos en el área.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería… pic.twitter.com/uYgiZw5KF4 — SENAPRED (@Senapred) December 27, 2025

Recomendaciones ante una evacuación por incendio forestal

Según lo informado por el Gobierno, estos son algunos de los pasos a seguir en caso de tener que evacuar una zona a causa de un incendio forestal cercano:

Evacúa apenas recibas el SAE o cuando lo indiquen equipos en terreno.

Prioriza documentos, medicamentos, agua y elementos esenciales.

Si hay humo: usa mascarilla o paño húmedo y evita exponerte innecesariamente.

Considera a personas mayores, niños y mascotas (correa/transportadora, agua).

Senapred indicó que el monitoreo y la coordinación con organismos técnicos se mantiene, por lo que el llamado es a informarse por canales oficiales y no viralizar “cadenas” sin confirmación.