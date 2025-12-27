Evacuación por incendio forestal en Pudahuel: Senapred activó alerta SAE para cuatro sectores
Por CNN Chile
27.12.2025 / 17:15
La emergencia movilizó recursos de combate y apoyo aéreo en el sector Laguna Carén, mientras se pidió evacuar zonas cercanas mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
Un incendio forestal registrado la tarde de este sábado 27 de diciembre en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, motivó la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
Ello, para solicitar la evacuación preventiva de cuatro sectores cercanos al siniestro.
A través de un mensaje en X, Senapred informó: “¡ATENCIÓN! Por incendio forestal #SENAPRED solicita evacuar sectores Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado, en la comuna de #Pudahuel, Región Metropolitana”.
Indicó, además, que se activó la mensajería SAE para reforzar el proceso en terreno y recordando “actuar con calma” y considerar a las mascotas durante la evacuación.
Sectores con solicitud de evacuación (SAE)
- Amapolas
- Laguna Carén
- Villa Couso
- Camino Noviciado
De acuerdo con información basada en reportes operativos, el incendio identificado en Laguna Carén mantenía una superficie preliminar afectada de 4 hectáreas.
El despliegue de brigadas ha incluido maquinaria pesada y apoyo aéreo, además de trabajo de Bomberos en el área.
Recomendaciones ante una evacuación por incendio forestal
Según lo informado por el Gobierno, estos son algunos de los pasos a seguir en caso de tener que evacuar una zona a causa de un incendio forestal cercano:
-
Evacúa apenas recibas el SAE o cuando lo indiquen equipos en terreno.
-
Prioriza documentos, medicamentos, agua y elementos esenciales.
-
Si hay humo: usa mascarilla o paño húmedo y evita exponerte innecesariamente.
-
Considera a personas mayores, niños y mascotas (correa/transportadora, agua).
Senapred indicó que el monitoreo y la coordinación con organismos técnicos se mantiene, por lo que el llamado es a informarse por canales oficiales y no viralizar “cadenas” sin confirmación.