Estudio revela a los ministros con mejor y peor percepción digital en el primer mes del gobierno de Kast

Mara Sedini, Natalia Duco y Jorge Quiroz lideran el ranking de sentimiento negativo en redes sociales, mientras que María Jesús Wulf, Daniel Mas e Iván Poduje obtienen los índices más altos de positividad. La conversación digital se inclina mayoritariamente hacia la neutralidad.

Un estudio de SOUL | Comunicación e Impacto midió la percepción digital de los ministros del presidente José Antonio Kast durante su primer mes en La Moneda.

El monitoreo, que capturó 2.582 menciones relevantes con más de 32 millones de visualizaciones, reveló que Mara Sedini (Segegob), Natalia Duco (Deportes) y Jorge Quiroz (Hacienda) presentan la peor percepción, con 56,6%, 53,6% y 47,5% de sentimiento negativo respectivamente.

En el extremo opuesto, María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Daniel Mas (Economía) e Iván Poduje (Vivienda) lideran la aprobación, con 62%, 52,2% y 46,2% de positividad.

Neutralidad y giro en la percepción de Steinert

Aunque durante el anuncio del gabinete el sentimiento negativo alcanzó el 41%, en el primer mes de gestión esa cifra bajó al 22,1%, mientras el sentimiento positivo se ubicó en 25,1% y la neutralidad dominó con un 52,8%.

Según reportó Radio Bío Bío, la conversación se centró en gestión y política pública (36,8%) y controversias (20,1%). La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, que durante su designación obtuvo la recepción más positiva, experimentó un giro: su negatividad escaló al 42,4% frente a un 20,8% positivo, evidenciando el desgaste de su perfil técnico.