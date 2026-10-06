Estudio de la ACHS y la UC revela alza en síntomas de depresión, ansiedad e insomnio: Experta analiza las causas

Este lunes, se presentaron los resultados del 12.° Termómetro de la Salud Mental Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica (UC); los resultados arrojaron que la salud mental de los chilenos y chilenas decayó a su peor nivel desde la pandemia del COVID-19.

El sondeo constató que la sospecha de padecer algún problema de salud mental aumentó 5,8 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, lo que significa un quiebre en la tendencia de bienestar que esta encuesta presentó en sus versiones anteriores desde 2021.

En conversación con CNN AM, la jefa de gestión de Salud Mental de la ACHS, Francisca Lam, analizó los resultados y las razones detrás de estos resultados negativos y alertó sobre las barreras económicas y culturales que no permiten acceder a la ayuda profesional.

El quiebre tras cuatro años de mejoras

De acuerdo con los resultados, es primera vez que el Termómetro de la Salud Mental presenta un empeoramiento de cuadros clínicos: depresión, ansiedad, insomnio y soledad.

“Se puede ver que tuvo un quiebre en esta tendencia de los últimos cuatro años, en donde íbamos viendo una mejoría a lo largo del tiempo en los distintos indicadores de la salud mental. Es la primera vez desde el año 2021 que vemos un alza en los problemas de salud mental en los índices de depresión, ansiedad, insomnio y soledad”, explicó Lam.

La especialista remarcó que el origen de estos síntomas es multifactorial y responde a razones cotidianas y nuevas incertidumbres, tales como el avance de nuevas tecnologías.

La aparición de nuevos estresores

Si bien los resultados arrojaron que las principales fuentes de preocupación continúan siendo el crimen organizado, el estudio detectó la aparición de nuevos estresores:

Costo y el acceso a la salud : Existe temor ante no recibir una atención adecuada y a no poder costear los tratamientos.

: Existe temor ante no recibir una atención adecuada y a no poder costear los tratamientos. Cambio climático y cambios sociopolíticos.

y Inteligencia artificial: Incertidumbre por la automatización de labores que pudieran poner en riesgo la estabilidad del puesto de trabajo.

La paradoja de la consulta

La especialista explicó que existe una mayor visibilidad y reconocimiento en la vida cotidiana; aquello no significa que haya derivado en la búsqueda de un tratamiento inmediato. Esto debido a que existe una idea de la minimización del problema que aqueja y percepción de dificultad de acceso a una consulta de calidad por razones económicas.

“Estas son las principales barreras en comparación con rondas anteriores, en donde también se veía que una de las barreras más importantes era este tabú o el no saber cómo hablar del tema, ahora es esta percepción de quizás esto ‘se va a pasar solo’ o ‘quizás no necesito ayuda”, entonces sí vemos que todavía se requiere más alfabetización en materia de salud mental y acceso a servicios de salud mental“, sostuvo Lam.

En contraste con quienes no asisten a consultas, las personas que sí acceden a terapia, alrededor del 74%, reportaron una mejora significativa en su situación actual. Asimismo, el 75% declara estar satisfecho con esta atención recibida porque ha mostrado un cambio en su bienestar relevante.

Frente a estos resultados, la representante de la ACHS remarcó la urgencia de fortalecer la alfabetización comunitaria en torno a las coberturas de salud y destacó la disponibilidad de programas de atención psicológica a bajo costo abiertos a todo público mayor de 18 años, independiente de su afiliación laboral, junto a intervenciones comunitarias como el Modelo Z y herramientas laborales como SinEstress.

Fono Ayuda

Si estás pasando por un mal momento y necesitas ayuda, puedes llamar a los siguientes números de atención: