Estos son los senadores electos en las elecciones de Chile 2025

Por CNN Chile

16.11.2025 / 22:52

En total, seis regiones eligieron a nuevos parlamentarios para representarlos en la Cámara Alta. 

Durante este domingo 16 de noviembre de 2025, se renovó la mitad del Senado.

Estos son los candidatos que CNN Chile ya puede proyectar como ganadores en sus distritos, siendo las 12.26 del lunes 17 de noviembre.

Arica y Parinacota

  • Enrique Lee
  • Vlado Mirosevic

Tarapacá

  • Renzo Trisotti
  • Danisa Astudillo

Atacama

  • Daniella Cicardini
  • Yasna Provoste

Valparaíso

  • Arturo Longton
  • Karol Cariola
  • Arturo Squella
  • Diego Ibáñez
  • Camila Flores

Maule

  • Paulina Vodanovic
  • Cristián Vial
  • Ignacio Urrutia
  • Beatriz Sánchez
  • Andrea Balladares

La Araucanía

  • Rodolfo Carter
  • Vanessa Kaiser
  • Francisco Huenchumilla
  • Ricardo Celis
  • Miguel Becker

Aysén

  • Miguel Ángel Calisto
  • Ximena Órdenes

