Estos son los senadores electos en las elecciones de Chile 2025

Durante este domingo 16 de noviembre de 2025, se renovó la mitad del Senado.

En total, seis regiones eligieron a nuevos parlamentarios para representarlos en la Cámara Alta.

Estos son los candidatos que CNN Chile ya puede proyectar como ganadores en sus distritos, siendo las 12.26 del lunes 17 de noviembre.

Arica y Parinacota

Enrique Lee

Vlado Mirosevic

Tarapacá

Renzo Trisotti

Danisa Astudillo

Atacama

Daniella Cicardini

Yasna Provoste

Valparaíso

Arturo Longton

Karol Cariola

Arturo Squella

Diego Ibáñez

Camila Flores

Maule

Paulina Vodanovic

Cristián Vial

Ignacio Urrutia

Beatriz Sánchez

Andrea Balladares

La Araucanía

Rodolfo Carter

Vanessa Kaiser

Francisco Huenchumilla

Ricardo Celis

Miguel Becker

Aysén