“Esto fue un femicidio”: La denuncia de la madre de Valentina Alarcón tras ser hallada sin vida en La Pintana

Pilar Molina cuestionó la lentitud de las autoridades, señalando que su hija podría haber sido rescatada con vida si la investigación hubiera avanzado más rápido.

La madre de Valentina Alarcón aseguró este martes que la muerte de su hija podría tratarse de un femicidio y aclaró que no estaba vinculada a barras bravas ni al consumo de drogas.

La mujer además cuestionó la lentitud de las autoridades en la investigación.

Alarcón, de 22 años, fue encontrada la jornada de ayer sin vida en la comuna de La Pintana tras desaparecer el pasado 25 de octubre.

“Estoy con el corazón destrozado. Nunca me imaginé que no iba a volver a ver a mi hija. Esto fue un femicidio y quiero justicia”, declaró Molina durante una velatón en memoria de Valentina, recogió Meganoticias.

En la misma línea, añadió: “Suponemos que alguna pareja que debe haber tenido que no nos contó. Ella fue allá y conocía a alguien allá”.

La mujer señaló además que su hija podría haber sido encontrada con vida si la investigación hubiera avanzado con mayor rapidez.

Según la madre, Valentina fue citada a un lugar donde alguien le tendió una trampa: “Alguien la llamó, alguien la citó. No sabemos quién. Esperamos que todas las pericias determinen qué pasó y quién fue responsable”.