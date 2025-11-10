Confirman que cuerpo hallado en La Pintana es de Valentina Alarcón: Joven permanecía desaparecida desde el 25 de octubre

Los antecedentes preliminares indican que la última ubicación registrada del celular de la víctima fue en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez, a apenas una cuadra y media del lugar donde fue hallado su cuerpo.

Este lunes Fiscalía ECOH confirmó que el cuerpo encontrado en la comuna de La Pintana corresponde a Valentina Alarcón, joven barrista de la Universidad de Chile que estaba desaparecida desde el 25 de octubre pasado.

Según informaron desde el Ministerio Público, la identificación se logró gracias a trabajo conjunto de la PDI, la Brigada de Ubicación de Personas y la Brigada de Homicidios Sur, además de análisis de laboratorio criminalístico.

“Se pudo corroborar que la persona fallecida correspondería en este caso a doña Valentina Alarcón Molina, que era la persona que en este caso se encontraba desaparecida hacía alrededor de 15 días”, sostuvo Alfredo Cerri Grilli, fiscal adjunto del Ministerio Público.

Los antecedentes preliminares indican que la última ubicación registrada del celular de Valentina fue en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez, a apenas una cuadra y media del lugar donde fue hallado su cuerpo.

El hallazgo del cuerpo reveló graves indicios de violencia.

“Producto de diferentes levantamientos de empadronamiento de testigos, seguimiento de cámaras de seguridad y medidas de intrusión autorizadas por el tribunal permitieron en este caso dar con el domicilio en virtud del cual se realizó la entrada de registro y se encontró su cuerpo”, añadió el persecutor.