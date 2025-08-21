Esteban Valenzuela agradece respaldo de Boric tras salida del Gobierno: “Siempre estuvo firme apoyando a su ministro”

"A veces entre los amigos y las coaliciones hay momentos de altas y bajas", manifestó el ahora exministro de Agricultura.

Esteban Valenzuela (FRVS) agradeció el respaldo del presidente Gabriel Boric mientras se desempeñó como ministro de Agricultura.

Valenzuela salió del Gobierno luego de que el oficialismo tomara la decisión de conformar una lista única parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre.

Y es que a pesar de las negociaciones, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) decidieron tomar caminos separados y competir sin los partidos oficialistas (PS, PC, FA, PR, PL) más la Democracia Cristiana (DC).

Desde La Moneda, la autoridad manifestó sobre ello que “hay procesos estructurales que son legítimos, es parte del cuidado que deben tener las coaliciones”, y manifestó que el mandatario “siempre estuvo firme apoyando a su ministro y eso se valora”. “Estoy muy agradecido del presidente”, expresó.

Consultado sobre cómo quedaron las relaciones con Boric, aclaró que quedaron en buenos términos.

Y sobre los dichos del presidente de su partido, Jaime Mulet, quien apuntó a una “torpeza casi infantil”, Valenzuela aseveró que “las palabras son las palabras, es parte normal de algo de la coalición y el presidente ha llevado una agenda transformativa”.

