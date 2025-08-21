País gobierno

Esteban Valenzuela agradece respaldo de Boric tras salida del Gobierno: “Siempre estuvo firme apoyando a su ministro”

Por CNN Chile

21.08.2025 / 15:53

{alt}

"A veces entre los amigos y las coaliciones hay momentos de altas y bajas", manifestó el ahora exministro de Agricultura.

Esteban Valenzuela (FRVS) agradeció el respaldo del presidente Gabriel Boric mientras se desempeñó como ministro de Agricultura.

Valenzuela salió del Gobierno luego de que el oficialismo tomara la decisión de conformar una lista única parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre.

Y es que a pesar de las negociaciones, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) decidieron tomar caminos separados y competir sin los partidos oficialistas (PS, PC, FA, PR, PL) más la Democracia Cristiana (DC).

Desde La Moneda, la autoridad manifestó sobre ello que “hay procesos estructurales que son legítimos, es parte del cuidado que deben tener las coaliciones”, y manifestó que el mandatario “siempre estuvo firme apoyando a su ministro y eso se valora”. “Estoy muy agradecido del presidente”, expresó.

Consultado sobre cómo quedaron las relaciones con Boric, aclaró que quedaron en buenos términos.

Y sobre los dichos del presidente de su partido, Jaime Mulet, quien apuntó a una “torpeza casi infantil”, Valenzuela aseveró que “las palabras son las palabras, es parte normal de algo de la coalición y el presidente ha llevado una agenda transformativa”.

Hay “tranquilidad y a veces entre los amigos y las coaliciones hay momentos de altas y bajas”.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Mundo Tribunal anula sentencia de aproximadamente 500 millones de dólares contra Trump en caso de fraude civil
Cambios en solo tres ministerios: Así quedó el gabinete de Gobierno tras ajustes del Presidente Boric
Presidente Boric nombra a Ignacia Fernández como nueva ministra de Agricultura
Nicolás Grau asume como ministro de Hacienda tras salida de Marcel
Defensa de Bolsonaro dice que el expresidente recibió una "sugerencia" de pedir asilo en Argentina, pero no la aceptó
Más ciudades, amores y decisiones: Todo lo que se sabe de la temporada 5 de Emily en París