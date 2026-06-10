“Este ministerio no está detrás de la acusación constitucional”: Quiroz marca distancia de AC contra Grau

En conversación con Radio Duna, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó cualquier participación del Gobierno en la acusación constitucional impulsada contra el exministro Nicolás Grau, enfatizando que se trata de una acción que corresponde exclusivamente al ámbito legislativo. Según señaló, el Ejecutivo no ha influido ni influirá en las decisiones que adopte el Congreso respecto de esa iniciativa.

En la misma línea, sostuvo que la cartera que encabeza no está involucrada en el proceso y señaló que su preocupación se concentra en revisar los procedimientos de control y seguimiento relacionados con los hechos que dieron origen a la controversia. “Este ministerio no está detrás de la acusación constitucional”, afirmó, agregando que espera que cualquier eventual error haya sido involuntario.

Respecto de la megarreforma económica, Quiroz defendió la propuesta argumentando que busca reinstalar condiciones que anteriormente acompañaron períodos de crecimiento. “Este proyecto está haciendo volver a ciertas condiciones normales que tenía la economía cuando crecía. Esto no es un invento”, expresó.

El secretario de Estado indicó además que la iniciativa contempla medidas orientadas a distintos niveles de la actividad económica y manifestó confianza en que, junto con una política de austeridad fiscal, permitirá mejorar las perspectivas de empleo. Asimismo, reconoció que los cambios propuestos implican modificar ciertas prácticas arraigadas. “Por supuesto que hay un tema cultural (…) Estamos tratando de cambiar la cultura, porque no es funcional al desarrollo económico”, sostuvo.

En materia fiscal, Quiroz explicó que la actualización de la meta de déficit estructural hasta un 1,5% del PIB responde a un escenario más complejo que el considerado inicialmente. Según indicó, las proyecciones no han variado, pero sí las condiciones desde las cuales se proyecta la trayectoria fiscal.

El ministro añadió que el Consejo Fiscal Autónomo confirmó ante el Congreso dificultades relacionadas con el financiamiento del presupuesto de 2026. En cuanto al objetivo de deuda pública planteado por el Gobierno, señaló que se trata de una meta exigente, aunque alcanzable. “Me gustan las metas muy exigentes y esta es una meta muy exigente, pero factible de alcanzar”, afirmó.