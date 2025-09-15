Este lunes 15 de septiembre es la inauguración de La Pampilla: Revisa los artistas confirmados
Por CNN Chile
15.09.2025 / 08:29
La tradicional celebración por las Fiestas Patrias comenzará este lunes 15 de septiembre y durará toda la semana.
Este lunes 15 de septiembre será la inauguración oficial de la Fiesta de la Pampilla, una de las celebraciones más importantes durante las Fiestas Patrias.
La fiesta tendrá un pabellón regional con 30 expositores locales con trabajos en piedra, cerámica, madera y gastronomía con ingredientes locales. También habrá 25 expositores de pisco artesanal y vinos de los valles de la Región de Coquimbo.
La Pampilla será inaugurada por el presidente Gabriel Boric, quien viajará a la zona junto con la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el gobernador regional de Coquimbo, Cristobal Juliá; el delegado presidencial regional, Galo Luna; y el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri.
Para este año, una de las novedades es el sector “La Pérgola”, donde habrá un escenario renovado.
La entrada para el evento será de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo. Habrá entrada liberada para niñas y niños de hasta 10 años, personas mayores de 60 años y personas en situación de discapacidad que lo acrediten con su credencial.
Además, contará con una cargada cartelera de artistas que se presentarán durante toda la semana.
Este lunes los artistas principales serán
- A los 4 vientos, desde las 19:00 horas
- Illapu, desde las 20:30 horas
Miércoles 17:
- DJ Muska
- Dulcemanía
- Raytrayen
- Los Pachangos
- Los Gatos Buenos
- Lucky Brown
- Drefquila
- DJ Cayuso
- Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- Pablo Chill-E y Pablito Pesadilla
- Jere Klein
- Freestyle Ente, El heredero al trono junto a Trilogía (Kaiser, Teorema, El Menor, The Host y Atenea)
- Bayron Fire
Jueves 18:
- DJ Muska
- Show de la Tía Nina y el Tío Pedro
- Chapilcano
- Maihuén de Los Ángeles
- Tributo a Silvio Rodríguez: Raúl Filca
- Charly y su Albacora
- Erick Berríos
- Los Nocheros
- DJ Cayuso
- Solista “Coquimbo Tiene Talento”
- Alas de mi Patria
- Grupo RAM
- Los Maravillosos de José Villanueva
- Inti Illimani
- Santa Feria
Viernes 19:
- DJ Muska
- Tranimundo
- Arrieros de Chile
- Agua Santa
- Los Viejos Negros
- Jorge Alis
- Los Charros de Lumaco
- DJ Cayuso
- Seleccionado de Banda “Coquimbo Tiene Talento”
- Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- Andy y Jaque
- Pincheiras del Sur
- Los Tres
- Los Fabulosos Cadillacs
Sábado 20:
- DJ Muska
- Happy Fiesta Divertida
- Coinahue
- Gladiadores del Puerto
- Franco El Gorilla
- Axé Bahía
- DJ Cayuso
- Seleccionado de Banda “Coquimbo Tiene Talento”
- Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- María José Quintanilla
- Macha y El Bloque Depresivo
- Vikings 5
- Ráfaga