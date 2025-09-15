Este lunes 15 de septiembre es la inauguración de La Pampilla: Revisa los artistas confirmados

La tradicional celebración por las Fiestas Patrias comenzará este lunes 15 de septiembre y durará toda la semana.

Este lunes 15 de septiembre será la inauguración oficial de la Fiesta de la Pampilla, una de las celebraciones más importantes durante las Fiestas Patrias.

La fiesta tendrá un pabellón regional con 30 expositores locales con trabajos en piedra, cerámica, madera y gastronomía con ingredientes locales. También habrá 25 expositores de pisco artesanal y vinos de los valles de la Región de Coquimbo.

La Pampilla será inaugurada por el presidente Gabriel Boric, quien viajará a la zona junto con la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el gobernador regional de Coquimbo, Cristobal Juliá; el delegado presidencial regional, Galo Luna; y el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri.

Para este año, una de las novedades es el sector “La Pérgola”, donde habrá un escenario renovado.

La entrada para el evento será de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo. Habrá entrada liberada para niñas y niños de hasta 10 años, personas mayores de 60 años y personas en situación de discapacidad que lo acrediten con su credencial.

Además, contará con una cargada cartelera de artistas que se presentarán durante toda la semana.

Este lunes los artistas principales serán

A los 4 vientos, desde las 19:00 horas

Illapu, desde las 20:30 horas

Miércoles 17:

DJ Muska

Dulcemanía

Raytrayen

Los Pachangos

Los Gatos Buenos

Lucky Brown

Drefquila

DJ Cayuso

Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”

Pablo Chill-E y Pablito Pesadilla

Jere Klein

Freestyle Ente, El heredero al trono junto a Trilogía (Kaiser, Teorema, El Menor, The Host y Atenea)

Bayron Fire

Jueves 18:

DJ Muska

Show de la Tía Nina y el Tío Pedro

Chapilcano

Maihuén de Los Ángeles

Tributo a Silvio Rodríguez: Raúl Filca

Charly y su Albacora

Erick Berríos

Los Nocheros

DJ Cayuso

Solista “Coquimbo Tiene Talento”

Alas de mi Patria

Grupo RAM

Los Maravillosos de José Villanueva

Inti Illimani

Santa Feria

Viernes 19:

DJ Muska

Tranimundo

Arrieros de Chile

Agua Santa

Los Viejos Negros

Jorge Alis

Los Charros de Lumaco

DJ Cayuso

Seleccionado de Banda “Coquimbo Tiene Talento”

Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”

Andy y Jaque

Pincheiras del Sur

Los Tres

Los Fabulosos Cadillacs

Sábado 20:

DJ Muska

Happy Fiesta Divertida

Coinahue

Gladiadores del Puerto

Franco El Gorilla

Axé Bahía

DJ Cayuso

Seleccionado de Banda “Coquimbo Tiene Talento”

Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”

María José Quintanilla

Macha y El Bloque Depresivo

Vikings 5

Ráfaga