“Este Gobierno tiene nota roja”: Juan Antonio Coloma (UDI) critica bono que aumentó el sueldo del Presidente Gabriel Boric

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió al incremento del bono que recibió el Mandatario Gabriel Boric, lo que implicó un aumento de su sueldo, en el marco del cumplimiento de metas establecidas por el Programa de Mejoramiento de la Gestión.

El secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, se refirió a la controversia generada por el aumento del bono del Presidente Gabriel Boric, el que derivó en un incremento de su salario, en el marco del cumplimiento de metas establecidas por el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

“Es penoso ver cómo este Gobierno termina autoentregándose bonos millonarios cuando tiene nota roja en todos los atributos importantes. En materia de crimen organizado, delincuencia, migración ilegal, quiebra económica, listas de espera y reos fugándose. Aun así, deciden entregarse bonos millonarios cuando, obviamente, la gestión que tienen es simplemente paupérrima, de nota roja”, criticó Coloma.

Según publicó La Segunda, el jefe de Estado registró un incremento en su sueldo, que pasó de cerca de 7 millones a aproximadamente 10 millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2025.

Este aumento se explica por la incorporación del bono asociado al cumplimiento de metas, de acuerdo con los objetivos alcanzados en materias como gestión eficaz, eficiencia institucional y calidad de los servicios vinculados a la transformación digital, área en la que el Ejecutivo obtuvo un 99,44% de cumplimiento durante 2024.

Lee también:Jaime Mulet oficiará a Contraloría por bono que elevó a 10 millones sueldo del Presidente Gabriel Boric

Dicho beneficio se paga de manera trimestral a los funcionarios públicos, siempre que la institución en la que se desempeñan haya cumplido los compromisos del año anterior, los cuales son evaluados y validados por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Desde Presidencia, en tanto, señalaron al citado medio que el Ejecutivo, al igual que todos los servidores públicos, fue parte del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025, lo que equivale a un 18% de las remuneraciones permanentes. En comparación, explicaron que “otros servidores públicos perciben un PMG anual de hasta un 30,6% de sus remuneraciones”.

Finalmente, el Gobierno aclaró que este beneficio también fue recibido por administraciones anteriores, como parte del mismo mecanismo de incentivos.