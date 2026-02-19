Jaime Mulet oficiará a Contraloría por bono que elevó a 10 millones sueldo del Presidente Gabriel Boric

El legislador por Atacama aseguró que la situación "me molesta mucho y lo quiero expresar públicamente. Creo que no corresponde que el Presidente reciba ese bono”.

El diputado Jaime Mulet anunció que oficiará a la Contraloría para que dé un pronunciamiento por el bono que recibió el Presidente Gabriel Boric y que hizo aumentar su sueldo a $10 millones.

De acuerdo a información dada a conocer por La Segunda, el Mandatario vio un aumento de 3 millones de pesos brutos (pasando de 7 millones a 10) entre noviembre y diciembre por “cumplimiento de metas”.

El regionalista señaló que “me he enterado por la prensa que el Presidente de la República estaba recibiendo también los bonos de cumplimiento de metas, estos PMG, que uno los puede entender en la Administración del Estado para todos los subalternos, pero yo no lo entiendo para el Presidente de la República porque ¿quien evalúa a él si cumplió o no las metas?”.

Mulet agregó que “el Presidente Boric siempre planteó con mucha claridad que él quería bajar los sueldos del Estado, los sueldos altos de la Administración del Estado, y planteó en diversas propuestas y esto parece completamente contradictorio. Por una parte exige y por otra parte él no hace lo que de alguna manera planteó que iba a hacer. Creo que no es bueno en un año además difícil, con estreché fiscal, que el Presidente aparezca recibiendo un bono”.

El legislador por Atacama aseguró que la situación “me molesta mucho y lo quiero expresar públicamente. Creo que no corresponde que el Presidente reciba ese bono”.

“Voy a oficiar a la Contraloría General de la República en los próximos días con la finalidad de que la Contraloría nos indique quién evalúa la gestión del Presidente de la República o cómo se hace. Porque yo veo unas encuestas que obviamente lo evalúa positivo cerca de un tercio por ciento de los chilenos. Entonces, no es como para llegar al 90, 100 por ciento de cumplimiento, mientras uno va a esa evaluación.”, subrayó el líder de la Federación Regionalista.

Mulet reiteró que “voy a preguntar en la Contraloría porque me parece que no corresponde que lo reciba y espero que el próximo Presidente no lo reciba”.

“Y si lo recibe, lo devuelva como debe hacer el Presidente Boric, a mi juicio, por todo lo que él dijo, por todo lo que le ofreció a la ciudadanía, creo que es inapropiado”, finalizó Jaime Mulet.