Este 2026 se cumplen 20 años: Postula a los Fondos Concursables Tinguiririca Participa

En el marco de su vigésima versión, Tinguiririca Energía anunció el lanzamiento de la nueva convocatoria del Fondo Tinguiririca Participa 2026, iniciativa que apoya el desarrollo de las comunidades locales y se ha consolidado como una herramienta clave para el fortalecimiento del tejido social en el territorio.

Desde su creación, el fondo ha tenido como propósito incentivar proyectos sociales que mejoren las condiciones de vida de los habitantes en las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Comunitario y Cuidado del Medio Ambiente en las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla.

Roberto Leiva, Subgerente de Medio Ambiente y Asuntos Corporativos de Tinguiririca Energía, señaló que “este año no solo buscamos abrir una nueva convocatoria, sino también poner en valor el impacto histórico del fondo, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo de las comunidades y la construcción de un territorio más participativo y colaborativo“.

En sus 19 años de trayectoria, el fondo ha destinado más de $900 millones de pesos y financiado más de 400 proyectos en beneficio de más de 6.000 habitantes. Solo en 2025, se presentaron 39 proyectos que cumplieron con los requisitos de admisibilidad, de los cuales 13 resultaron ganadores por su impacto en sostenibilidad y contribución al entorno.

Zunilda Castillo, Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Asuntos Corporativos, destacó que “estos fondos resaltan el verdadero valor de las personas y organizaciones que velan por el bien de su comunidad, porque son ideas que nacen de los propios habitantes y nosotros los ayudamos a convertirlas en algo concreto, con un impacto positivo real en el territorio”.

La convocatoria está dirigida a juntas de vecinos, clubes deportivos, establecimientos educacionales, agrupaciones comunitarias y líderes sociales de las comunas del sector. Las organizaciones interesadas pueden presentar sus proyectos ingresando al formulario de inscripción disponible en www.tinguiriricaenergia.cl.