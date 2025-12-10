Estas son las 10 carreras con mayor competencia laboral en Chile en 2025

Según los datos proporcionados por Trabajando.com, Secretariado Ejecutivo Bilingüe figura entre las carreras con mayor presión laboral, registrando la mayor cantidad de postulantes por vacante a nivel nacional. En contraste, Mantenimiento de Maquinaria Pesada se ubica entre las especialidades con menor nivel de competencia, situándose como una de las áreas menos demandadas al momento de buscar empleo.

Una radiografía elaborada por Trabajando.com reveló cuáles son las carreras técnicas y profesionales que enfrentan mayor presión al momento de buscar empleo, tras analizar la relación entre postulantes y vacantes disponibles en 131 especialidades a nivel nacional.

El sondeo, basado en datos de la plataforma Tucarrera.cl, muestra que Secretariado Ejecutivo Bilingüe encabeza la lista con casi 41 postulantes por cada cupo laboral. Le siguen Secretariado Ejecutivo (39), Técnico en Trabajo Social (31), Sociología (26) y Técnico Jurídico (25), configurando el grupo de carreras más demandadas por quienes buscan insertarse en el mercado.

En el rango del sexto al décimo lugar aparecen Técnico Financiero (23 postulantes por plaza), Control de Gestión (22), Asistente Ejecutivo (22), Administración Pública (22) e Ingeniería en Logística y Transporte (21), todas consideradas altamente competitivas por la cantidad de CV que reciben por cada oferta.

Las menos saturadas

El estudio también identificó el extremo opuesto: las carreras con menor presión de postulantes. Técnico en Farmacia lidera la tendencia, con apenas dos postulantes por vacante, seguida por Química y Farmacia (2), Educación Parvularia (4), Gastronomía y Cocina Internacional (4) e Ingeniería en Prevención de Riesgos (4).

Del puesto seis al diez aparecen Ingeniería Civil Telemática (4), Medicina (5), Ingeniería Civil en Informática (5), Administración Gastronómica (5) y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (5).

“El nivel de competencia por una vacante laboral es una información clave para quienes aún no han decidido qué estudiar”, señaló Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing y experiencia de clientes de Trabajando.com.

“Si bien la vocación es fundamental, conocer la saturación del mercado permite ajustar expectativas y tomar una decisión con más antecedentes”, añadió Gorostiza.