“Están igual de mesiánicos que el Frente Amplio, que vienen a salvar el país”: El emplazamiento de Ximena Rincón al Partido Republicano

La senadora se refirió a los dichos de la secretaria general republicana quien aseguró que "tienen conversaciones con personas de Demócratas" para sumarse a la campaña de Kast.

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió a las versiones provenientes del Partido Republicano que apuntan a que militantes podrían sumarse a la campaña presidencial de José Antonio Kast.

Esto, luego que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, asegurara en una entrevista que “tenemos conversaciones con personas de Demócratas que obviamente no voy a decir aquí quiénes son, pero que están con toda la disposición de querer ayudar en la segunda vuelta. Incluso de sumarse antes“.

Respecto a estos dichos, en diálogo con Radio Pauta, Rincón aseguró que “hay que decirle a los equipos de Kast que dejen de tironear, que dejen la soberbia“.

“Ellos se sienten ganadores y que hay que -por ese solo hecho- votar por ellos. Y yo creo que aquí tienen que respetar las instancias partidarias, las decisiones políticas, somos un partido de centro”, acotó.

En cuanto al Partido Republicano, Rincón aseguró que “ellos están igual de mesiánicos que los del Frente Amplio, que vienen a salvar al país con un tono beatífico, de superioridad moral. Cuidado, la ciudadanía es muy, muy, muy sabia. Claro, parece que no tienen equipos que andan buscando en Demócratas”.