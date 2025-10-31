La millonaria estafa que afectó a la SCD: Justicia ordenó que les pagaran más de $72 millones

La Corte de Apelaciones de Santiago estimó que el condenado se apropió de montos en un fraude con cheques que afectó a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, con costas, la sentencia que acogió la demanda por daño emergente deducida en representación de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) -la que acusaba una millonaria estafa– y que condenó al demandado al pago de la suma de $72.379.774 por concepto de daño emergente.

Según lo informado por el Poder Judicial, en fallo unánime la Decimocuarta Sala del tribunal de alzada descartó una infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Tercer el Juzgado Civil de Santiago, que condenó al recurrente de forma refleja a lo resuelto en sede penal.

El fallo sostuvo que “para dirimir el asunto ha de tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil que dispone que: ‘En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado'”.

“Que, en la especie, consta que el 31 de octubre de 2018, el 8° Juzgado de Garantía dictó sentencia condenatoria respecto del ahora demandado René Arancibia, dando por establecidos los hechos contenidos en la acusación que, en lo que aquí interesa, señalan que él se apropió de los montos señalados en los cheques allí descritos, causando un perjuicio de $72.379.774 a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor”, releva.

Del mismo modo, la Corte de Santiago señaló que “en consecuencia, el demandado no puede aquí cuestionar los ya referidos hechos, que demuestran la existencia del daño, el cual asciende al perjuicio causado por el delito de estafa materia de la condena penal impuesta, así como tampoco el nexo causal que echa en falta en su actual apelación, la que por ende, ha de ser desestimada”.

Además, se determinó que “habiendo sido totalmente vencido el demandado, corresponde imponerle la condena en costas”.

Finalmente, se resolvió que “se confirma, con costas, la sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el 3° Juzgado Civil de Santiago, que condenó al demandado René Arancibia Chamaca a pagar a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales la suma de $72.379.774.- a título de daño emergente”.