País policial

Estafa en el Aeropuerto de Santiago: Detienen a taxista que robó casi $3 millones a turista holandés

Por CNN Chile

21.03.2026 / 09:44

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El conductor, de nacionalidad chilena, arrojó por la ventana del vehículo la tarjeta de la víctima, tras lo cual arrancó con sus maletas.

Durante las últimas horas, se dio a conocer la detención de un taxista de nacionalidad chilena por una estafa que afectó a un turista que había aterrizado en el Aeropuerto de Santiago.

Según información de La Tercera, la víctima -de 74 años- venía de Países Bajos y solicitó un viaje desde la terminal aérea.

Funcionarios de Carabineros detallaron que -al momento de iniciar el trayecto- el taxista comenzó a dar vueltas por el aeropuerto.

Al darse cuenta de la situación, el pasajero solicitó bajar del auto. En ese momento, le realizó dos cobros en la tarjeta de crédito de la víctima por un total de 2.800 euros, lo que equivale a casi $3 millones.

Sumado a esto, el taxista arrancó con las maletas de la víctima luego de tirar la tarjeta del turistas holandés fuera del vehículo.

Desde la institución policial además detallaron que el conductor tenía antecedentes por delitos de homicidio y receptación.

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