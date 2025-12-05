El Estado está negociando la compra del edificio de Telefónica: ¿Qué planea hacer con él?

Desarrollo País ya presentó una oferta por la icónica torre de Plaza Italia. Si se concreta la compra, el inmueble sería arrendado a servicios públicos y a la misma Telefónica mientras permanezca en Chile.

El histórico edificio de Telefónica, uno de los puntos más reconocibles de Plaza Italia, podría pasar a manos del Estado. La empresa pública Desarrollo País confirmó que ya presentó una oferta por la torre y que está en conversaciones para cerrar un acuerdo.

De acuerdo a lo que informó Diario Financiero, la venta del edificio forma parte del plan de Telefónica para dejar sus operaciones en varios países de Latinoamérica, incluido Chile. Después de años con el proceso detenido, la compañía retomó la negociación este año.

Si la compra se concreta, el edificio no quedaría vacío. La idea del Estado es convertir parte de la torre en oficinas para servicios públicos que hoy están dispersos por Santiago. Entre ellos se mencionan la Comisión para el Mercado Financiero, Fonasa y Sernageomin, que buscan espacios más grandes y unificados.

El edificio, inaugurado en 1996 y famoso por su forma similar a un antiguo teléfono móvil, tiene cerca de 63 mil metros cuadrados y fue durante mucho tiempo uno de los más altos de la capital.

Su precio está entre los US$ 52 millones y US$ 74 millones, según estimaciones conocidas por el mercado.

Un punto importante es que Telefónica quiere seguir usando parte del inmueble mientras termina su proceso de salida del país. Aunque venda sus operaciones, esa transición puede demorar y debe pasar por revisiones de organismos como la Fiscalía Nacional Económica. Por eso, incluso si el Estado compra el edificio, la compañía seguiría allí por un tiempo.

Esta no sería la primera vez que Desarrollo País adquiere un edificio para uso estatal. Hace unos meses compró el ex edificio de Metlife en Santiago Centro, que será la nueva sede de la PDI. La lógica es similar: el Estado compra, remodela y luego arrienda espacios a instituciones públicas que necesitan concentrar sus funciones.