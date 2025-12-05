Fin a Mayorista 10: ¿Qué pasará con sus instalaciones a lo largo del país?

SMU confirmó que la histórica marca dejará de operar. Sus 58 supermercados serán transformados en Alvi y Super10, mientras la compañía proyecta US$ 400 millones en inversiones y una expansión de Unimarc.

Mayorista 10 dejará de existir como marca en Chile. Así lo confirmó SMU, matriz de Unimarc, al presentar su plan de inversiones para el periodo 2026-2028. La compañía anunció un presupuesto de US$ 400 millones destinado a fortalecer su operación en el país y en Perú, junto con una redefinición estratégica de sus formatos de supermercados.

El punto que más llamó la atención fue el destino de los 58 locales que hoy operan bajo la marca Mayorista 10, una de las más reconocidas en el segmento mayorista. Según detalló la empresa, todos los recintos serán reconvertidos.

El nuevo mapa de locales: Alvi y Super10

De acuerdo con SMU, 15 de los supermercados pasarán a ser Alvi, mientras que los 43 restantes adoptarán la identidad de Super10. Con este ajuste, la empresa busca simplificar su estructura comercial y concentrarse en formatos con propuestas de valor más definidas.

La reorganización de Mayorista 10 se suma a los planes de crecimiento de Unimarc, que contempla la inauguración de 23 nuevas locaciones en los próximos años.