Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas que podrían durar hasta tres días en Arica y Parinacota y Taparacá
Por CNN Chile
21.04.2026 / 10:51
El fenómeno afectará principalmente la zona cordillerana de ambas regiones.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la probabilidad de tormentas eléctricas que podrían extenderse por hasta tres días en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.
Según informó la institución, el fenómeno ocurriría entre la tarde del miércoles 22 hasta la noche del viernes 24 de abril.
Zonas donde hay probabilidad de tormentas eléctricas/Mapa DMC
Afectará las siguientes zonas:
- Arica y Parinacota: Cordillera.
- Tarapacá: Cordillera.
Y será “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.
Ocurrencia de tormentas eléctricas/DMC