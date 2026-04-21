País michelle bachelet

Bachelet presenta su candidatura a la ONU con llamado a la “urgente necesidad de esperanza”

Por Michel Nahas Miranda

21.04.2026 / 10:30

{alt}

La expresidenta planteó que el orden internacional enfrenta una crisis sin precedentes y defendió el rol del multilateralismo en su presentación como candidata a secretaria general.

La expresidenta Michelle Bachelet presentó su propuesta para encabezar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un discurso en el que advirtió sobre la fragilidad del orden internacional y llamó a recuperar la confianza en el sistema multilateral.

“Permítanme compartir con ustedes mi mensaje clave: la urgente necesidad de esperanza. Nuestro mundo, y la vasta arquitectura del derecho internacional que lo sustenta, están bajo una tensión como nunca antes”, afirmó durante su intervención.

La exmandataria planteó que el escenario global está marcado por conflictos, desigualdad y debilitamiento institucional, lo que —a su juicio— exige reforzar el diálogo y la cooperación entre Estados.

En esa línea, sostuvo que la ONU sigue siendo el principal espacio de encuentro internacional y llamó a fortalecer su rol como plataforma para resolver tensiones y prevenir crisis.

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

Mundo Aumenta desaprobación de Kast en ranking de presidentes latinoamericanos: Bajó hasta el octavo lugar a un mes de su gobierno
“Nos mintieron en la cara”: Jouannet arremete contra el gobierno anterior por promesas de seguridad incumplidas
Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas que podrían durar hasta tres días en Arica y Parinacota y Taparacá
"Que dejen de llorar": Kaiser arremete contra alcaldes que critican Plan de Reconstrucción por Fondo Común Municipal
Bachelet presenta su candidatura a la ONU con llamado a la “urgente necesidad de esperanza”
Carrera por la ONU: ¿Quiénes son los candidatos que competirán con Michelle Bachelet?