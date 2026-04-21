Carrera por la ONU: ¿Quiénes son los candidatos que competirán con Michelle Bachelet?

La exmandataria expondrá este martes en los "diálogos interactivos", donde deberá exponer su visión ante la ONU y responderá preguntas sobre su experiencia en liderazgo, cualificaciones, reformas en la ONU y los tres pilares de la organización.

La expresidenta Michelle Bachelet se presentará este martes a comparecer ante los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y miembros de la sociedad civil para responder preguntas acerca de su candidatura a la Secretaría General.

La candidatura de Bachelet fue impulsada en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y contó con el patrocinio de Brasil y México. Sin embargo, con la llegada de José Antonio Kast al Ejecutivo, el apoyo de Chile fue retirado.

La exmandataria decidió continuar con su candidatura, con el respaldo de los países mencionados. Es así que esta jornada se presentará en los “diálogos interactivos”, que son televisados.

Naciones Unidas detalló que todos los candidatos deberán exponer su visión ante la ONU y responderán preguntas sobre su experiencia en liderazgo, cualificaciones, reformas en la ONU y los tres pilares de la organización: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos.

Los “diálogos interactivos” duran tres horas, tiempo en que “los candidatos presentarán una declaración inicial de hasta 10 minutos, seguida de preguntas de los Estados miembros y representantes de la sociedad civil para explorar sus habilidades de liderazgo y experiencia”.

Camino a la ONU: ¿Quiénes son los candidatos que competirán con Bachelet?

Uno de los contendores es el argentino Rafael Grossi, quien es el actual director de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Grossi también expondrá este martes por la tarde.

Por otro lado, aparece Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

También está el expresidente de Senegal, Macky Sall.

Todos ellos buscan suceder a António Guterres, que terminará su mandato el 31 de diciembre de 2026 luego de 10 años y dos mandatos.