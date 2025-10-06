País presidenciales

Escenario sin Matthei en segunda vuelta: Presidente de la UDI dice que apoyarán “a quien compita contra Jeannette Jara”

Por CNN Chile

06.10.2025 / 11:34

En una entrevista, Guillermo Ramírez sostuvo que Jara “hoy va punteando en las encuestas y probablemente sea quien llegue a segunda vuelta con más seguridad”.

Este lunes, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que el partido apoyará en segunda vuelta “a quien compita contra Jeannette Jara”, la candidata del oficialismo.

El apoyo de la UDI en la segunda vuelta de las presidenciales

En conversación con La Tercera, el timonel de la UDI aseguró que estarían dispuestos a apoyar tanto al candidato republicano, José Antonio Kast, como al del Partido Libertario, Johannes Kaiser, en caso de no pasar a segunda vuelta su candidata Evelyn Matthei.

“Yo, Juan Antonio Coloma, como secretario general, y muchos parlamentarios, lo hemos dicho con toda claridad: vamos a apoyar en segunda vuelta a quien compita contra Jeannette Jara, que hoy va punteando en las encuestas y probablemente sea quien llegue a segunda vuelta con más seguridad”, afirmó.

Consultado en concreto sobre Kaiser y Kast, sostuvo que “en el caso de la UDI, que es por quien yo puedo hablar, somos muy claros, nosotros vamos a apoyar a quien sea que compita contra la candidata al Partido Comunista, eso es obvio, lo hemos hecho siempre”.

Por último, Ramírez indicó que “no tiene ningún sentido” debatir en este momento si la UDI ofrecerá a sus militantes para un eventual gobierno de derecha que no sea liderado por Matthei.

“Al final uno tiene que estar al servicio de un proyecto, y ese proyecto tiene que ser conversado. ¿Me cierro la posibilidad?, no. Pero si hoy día estoy en condiciones de decirte que nos vamos a incorporar, tampoco”, cerró.

