“Es mucho más grato Kaiser”: Matthei se desmarca de José Antonio Kast a días de las elecciones

Por CNN Chile

12.11.2025 / 11:19

"Lo primero que quiero decir es que con Kaiser nos llevamos bien. Es una persona que dice lo que piensa, que hace lo que dice. Es una persona como sin dobleces. Nunca lo hemos hablado, pero yo creo que ahí uno puede mirar hacia adelante", aseguró.

A tan solo días de las elecciones presidenciales en Chile, de este domingo, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei se desmarcó de uno de los favoritos de las encuestas: José Antonio Kast.

La exalcaldesa de Providencia abordó, en diálogo con La Tercera, uno de los gestos que más destacaron del último debate organizado por Anatel, cuando Johannes Kaiser le regaló una rosa por su cumpleaños.

Pero Matthei fue más allá al ser consultada por sus diferencias con Kast: “Sí, la hago. Y a propósito. Ustedes comprenderán que lo dije y me hago cargo. Es mucho más grato Kaiser”.

¿Por qué es relevante el gesto de Matthei? Porque las encuestas presidenciales apuntan a que sería el Republicano el que pasaría a segunda vuelta, superando a la postulante de Chile Vamos. Y justamente, los gestos que se hagan para el eventual balotaje, en política, son fundamentales.

Además, durante la campaña, Matthei ha optado por marcar diferencias en relación al republicano.

