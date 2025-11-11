Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.

Un sorpresivo momento se vivió al final del último debate presidencial organizado por Anatel y que reunió a los ocho postulantes a La Moneda.

Antes de dar su mensaje final a la ciudadanía, Johannes Kaiser sacó una rosa de su bolsillo y fue a entregársela a Evelyn Matthei. ¿El motivo? El cumpleaños de la exalcaldesa de Providencia que se celebra este martes.

“Cumplo 85”, sostuvo Evelyn entre risas. Para después ponerse la rosa en el pecho.