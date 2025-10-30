“Es de las que corría a abrazar a Fidel Castro”: Matthei endurece tono en disputa con Jara en carrera presidencial

En plena antesala de la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre, Evelyn Matthei responde con fuerza a Jeannette Jara, acusando a la candidata oficialista de respaldar modelos autoritarios y reafirmando su postura frente al Plan Nacional de Búsqueda.

La contienda presidencial en Chile suma un nuevo capítulo luego de que Evelyn Matthei respondiera a las críticas de Jeannette Jara, quien cuestionó los dichos de la abanderada de la centroderecha sobre el Plan Nacional de Búsqueda. Matthei defendió sus palabras y elevó el tono en el debate político.

Durante esta jornada, Evelyn Matthei, afirmó que si bien en un eventual gobierno mantendría el Plan Nacional de Búsqueda, funcionaría distinto. A su juicio, para mucha gente “no es búsqueda, es venganza”, dijo en Radio Cooperativa.

La respuesta no tardó en llegar, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana afirmó: "Con este tipo declaraciones de la candidata Matthei, demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet. Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo o de buscar justicia".

La respuesta de Matthei

Jara acusó a Matthei de adoptar una postura “deshumanizada” frente a la búsqueda de víctimas de la dictadura. Matthei replicó señalando que la candidata del Partido Comunista respalda regímenes sin libertades. “La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, es de las que corría a abrazar a Fidel Castro”, afirmó, acusando además que Jara justifica un sistema donde “abunda el hambre y el miedo”.

La exalcaldesa recalcó su visión de futuro y concluyó con un mensaje directo: “Yo no quiero eso para mi país; quiero futuro para las mujeres, trabajo para los jóvenes y certezas para los adultos mayores”.