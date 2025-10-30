“Es la misma que abrazaba a Pinochet”: Jeannette Jara reprocha dichos de Evelyn Matthei por Plan Nacional de Búsqueda

Matthei le respondió diciendo que Jara "es de las que corría a abrazar a Fidel Castro".

Continúa la contienda en las candidaturas en la antesala de la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre.

Y es que Jeannette Jara reprendió los dichos de Evelyn Matthei, quien afirmó que si bien en un eventual gobierno mantendría el Plan Nacional de Búsqueda, funcionaría distinto.

A su juicio, para mucha gente “no es búsqueda, es venganza”, dijo en Radio Cooperativa.

La respuesta no tardó en llegar. Durante la jornada, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana afirmó: “Con este tipo declaraciones de la candidata Matthei, demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet. Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo o de buscar justicia”.

Y añadió: “Decir que buscar justicia o buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda”.

Además, dijo que en su eventual Gobierno, fortalecerá el Plan Nacional de Búsqueda.

La cosa no quedó ahí. Más tarde, la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos le espetó: “La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, es de las que corría a abrazar a Fidel Castro. La que ha dicho que en Cuba existe una forma ‘distinta’ de democracia, la que ha avalado gobiernos en donde abunda el hambre y el miedo”.

“Yo no quiero eso para mi país; quiero futuro para las mujeres, trabajo para los jóvenes y certezas para los adultos mayores”, sentenció.