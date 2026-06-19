Justicia pide informe técnico de perito por demolición de viviendas en El Olivar

El Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso abordó la demolición de las viviendas reconstruidas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, tras acoger una solicitud de la Constructora San Sebastián.
Según la información de La Tercera, la resolución, dictada el pasado 16 de junio decretó como medida prejudicial probatoria la realización de un informe técnico por parte de un perito ingeniero o constructor civil, ad portas de la ejecución del plan de desmantelamiento que ejecutaba el Ministerio de Vivienda.
La secretaría de Estado, dirigida por el ministro Iván Poduje, había iniciado la destrucción del conjunto habitacional argumentando la existencia de fallas en su construcción.
La medida del Gobierno afectaba a un total de 170 inmuebles edificados por la empresa privada, entre los que se contaban 56 cuatripareos de mayor avance, 84 cuatripareos con un 44% de edificación y 30 pareos simples con un avance de entre el 22% y el 27%.
La defensa de la constructora, liderada por el abogado Jaime Barrientos, argumentó ante el tribunal que el derribo de los inmuebles “producirá la destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual“.
*Esta nota fue editada posterior a su publicación para hacer presiciones
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