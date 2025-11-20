“Era un caos. No se veía casi nada”: El dramático testimonio de un sobreviviente de la tragedia en Torres del Paine

Christian Aldridge, habló con The Times, desde su cama de hospital en Chile, donde contó lo que fue la impactante experiencia de sobrevivir en la nieve.

“Nos sentíamos como en una pesadilla. Creo que todos pensábamos que no íbamos a salir de esta”.

Así comienza el dramático testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Torres del Paine, donde cinco turistas perdieron la vida en el denominado circuito “0”. Debido a las malas condiciones en la zona, un grupo de excursionistas quedó atrapado bajo condiciones extremas.

Christian Aldridge, habló con The Times, desde su cama de hospital en Chile, donde contó lo que fue la impactante experiencia de sobrevivir en la nieve.

El hombre relató que “me resulta muy difícil transmitir lo horrible que fue (…) Era sofocante, el viento era tan fuerte que tenías que sentarte, acurrucarte y darle la espalda para que no te derribara montaña abajo”.

También dio cuenta de las complejidades para sobrevivir en condiciones meteorológicas extremas: “No podía respirar con el hielo y la nieve azotándome la cara, y encima intentando subir una cuesta muy empinada. Eran demasiadas cosas a la vez”.

Uno de los momentos clave -según contó- fue cuando decidieron descender la montaña: “Bajar esa montaña era como una pista de hielo (…) Me caí y me deslicé montaña abajo y seguí cayendo y pensé: ‘Estoy muerto, definitivamente estoy muert0’”.

“Otras personas también se deslizaban montaña abajo. Era un caos. No se veía casi nada. La visibilidad era muy mala”, cerró.