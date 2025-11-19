Cuatro montañistas fueron rescatados en Torres del Paine: Se encontraban refugiados en el campamento Dickson

Carabineros informó que los montañistas pidieron ayuda en el sector Dickson de Torres del Paine. Tras el rescate, fueron trasladados a un centro asistencial de Puerto Natales.

Durante la tarde de este miércoles, Carabineros realizó un operativo para rescatar a cuatro montañistas que se encontraban refugiados en el campamento Dickson de Torres del Paine.

La institución policial informó: “Nuestra Sección Aérea de Magallanes realiza la evacuación y rescate de diferentes montañistas que se encontraban pidiendo ayuda en el sector Dickson de Torres del Paine. En estos momentos están siendo trasladados hasta un centro asistencial de Puerto Natales”.

Además, detallaron que entre los cuatro evacuados, tres presentan lesiones: un estadounidense, un australiano, un chileno y otra persona cuya nacionalidad aún está por confirmarse.

Según publicó La Tercera, durante esta tarde el grupo de sobrevivientes informó a través de Facebook que no podían salir del refugio: “Logramos regresar con vida y fuimos parte de los esfuerzos de autoorganización y de búsqueda y rescate. Caminamos desde Los Perros hasta Dickson, pero varias personas están heridas y traumatizadas. Estamos tratando de ser evacuados fuera del parque (…) Estamos traumatizados, con frío, con equipo dañado o mojado, y nos estamos quedando sin comida ni suministros. Solo queremos salir”.

Por otro lado, sostuvieron que uno de los operadores de campamentos, llamado Vértice, fue “deliberadamente obstructivo” en la evacuación de quienes intentaron cruzar el paso el 17 de noviembre.

“Estamos tratando de convencer a Vértice y a Conaf de utilizar vehículos 4×4 para trasladar a quienes están sufriendo desde Dickson hasta Puerto Natales, pero con poca suerte, ya que no creen que sea logísticamente posible dado que no hay ‘lesiones que amenacen la vida’”, describieron.